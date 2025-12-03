Nueva versión de Enzona amplía prestaciones para el comercio electrónico

Compartir en

Directivos de la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid) presentaron este martes una nueva versión de las aplicaciones Enzona y Enzona Comercio, dirigido este último al sector empresarial, tanto estatal como privado.

Noel Alvarado Cepero, director de la UB Economía Digital de Xetid, explicó que las nuevas versiones –disponibles desde Apklis y las plataformas de Enzona– incorporan copias de seguridad inmediatas, mayor estabilidad en los procesos de pago y mecanismos para reducir errores y fraudes.

Señaló que la nueva aplicación Enzona Comercio tiene dentro de las principales novedades la inclusión de notificaciones públicas, que permiten al comerciante recibir avisos aun cuando la aplicación no esté abierta, siempre que mantenga acceso a la red móvil, con lo que facilitan el control de las operaciones de venta y se agiliza la confirmación de pagos.

De igual forma, se perfeccionó la experiencia del usuario e incorporó un módulo de estadísticas donde empresarios y vendedores pueden analizar sus ventas por días, meses o por territorios, y realizar proyecciones para la planificación comercial.

Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de gestionar varios puntos de venta dentro de un mismo negocio, lo que permite ordenar mejor los flujos de trabajo en entidades con diversas áreas de servicio.

Agregó a Granma que la plataforma registra más de 129 000 comercios, donde predominan los del sector privado y su versión aplicación sería más cómoda para el uso que desde la web.

Por otra parte, Alvarado Cepero precisó en la conferencia que la actualización de la aplicación Enzona también amplía los servicios disponibles, entre ellos el pago a organizaciones como la Unión de Informáticos Cuba y la cotización del Partido, así como operaciones entre Tarjetas Clásica y AIS y se adiciona el registro de Tropical Bandec.

En cuanto a la atención al usuario, se mantiene el sistema de reclamaciones que permite al cliente en caso de un fallo en la operación poder activar un reclamo desde la propia aplicación.

De igual forma, insistió en la importancia de proteger los datos personales recordando que no deben compartirse credenciales, códigos ni información bancaria.

Tomado del Periódico Granma