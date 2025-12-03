Compartir en

La Unión Eléctrica informó a través de sus diferentes canales que en la madrugada de hoy se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la parte occidental afectando varias provincias desde Mayabeque hasta Pinar del Río.

La Unión Eléctrica UNE investiga las causas para restablecer el servicio lo más pronto posible.

11:05 – Aguas de La Habana informa afectaciones en el servicio debido a la situación del SEN

Aguas de La Habana comunicó este miércoles que, debido a la actual situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), varias de sus fuentes de abasto y sistemas impulsores —esenciales para garantizar el suministro de agua— se encuentran fuera de servicio, lo que provoca afectaciones en la distribución en diferentes zonas de la capital.

La entidad informó que, a medida que cada una de estas fuentes sea energizada, los equipos técnicos realizarán los ajustes operacionales necesarios para reanudar el abasto de manera gradual y paulatina, con el objetivo de normalizar el servicio en el menor tiempo posible.

En estos momentos, solo permanecen energizados los siguientes sistemas e impulsores:

Paso Seco

Julio Trigo

Roble

Abad

Guásimas

Loma del Cielo

Leopoldito

Cotorros 1, 3, 4 y 5

Torre 17

Gato (7 equipos)

Cuatro Caminos (equipos 5 y 6)

Aguas de La Habana agradeció la comprensión de la población y exhortó a sus clientes a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa.

10:10 – Avanza la recuperación del Sistema Eléctrico en la capital

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que, hasta las 10:00 a.m., continúan avanzando las labores de restablecimiento del servicio tras la afectación ocurrida en horas de la madrugada.

De acuerdo con el parte técnico, se han restablecido 7 subestaciones y 45 circuitos de distribución, lo que representa la recuperación del servicio para 136 133 clientes, equivalentes a 91.11 MW, es decir, el 15,8 % de la ciudad.

Asimismo, fueron restablecidos los servicios vitales de salud, garantizando el funcionamiento de 9 hospitales, y se logró la recuperación de 7 sistemas fundamentales de abasto de agua.

Las brigadas continúan trabajando de manera ininterrumpida para incrementar la cobertura eléctrica en las próximas horas.

10:04 – En línea la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, subiendo carga

La Unión Eléctrica informó que ya entró en línea la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y en estos momentos está subiendo carga.

9:13 – Más de 130 mil clientes con servicio en La Habana

La Empresa Eléctrica de La Habana informa que al cirre de las nueve de la mañana se han restablecido:

✅Subestaciones: 10

✅43 circuitos de distribución que representa 130 082 clientes (87.06 MW) que representa el 15.1 % en la ciudad.

✅Los servicios vitales de salud con servicios ( hospitales): 7

✅Abasto de agua(fundamentales): 2

9:11 – Lázaro Guerra: Ya tienen energía subestaciones de La Habana y Mayabeque

Al actualizar la situación del SEN tras la desconexión parcial, Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó que avanzan los protocolos de restauración del sistema.

“Tenemos unidades de Energás en servicio; Felton ya entró y Céspedes se encuentra en la fase final de sincronización. Además, se han ido energizando varias subestaciones de La Habana —como Diezmero, Cotorro, Melones y Naranjito—, así como parte de las de Mayabeque”, explicó.

Agregó que los parques solares fotovoltaicos también comienzan a generar, lo que incrementa la capacidad de producción eléctrica y permite ampliar la cobertura en todo el país, con prioridad para la zona occidental, que quedó sin servicio.

Reiteró que no hubo caída total del sistema, sino una desconexión parcial en el occidente.

9:00 – La Habana con 44 MW servidos

La UNE agregó además que La Habana ya tiene 44 MW conectados al sistema. Continúa el proceso de recuperación a partir de la desconexión de la zona occidental de Mayabeque a Pinar Del Río

8:59 – Energás ya está generando, Felton en línea

La Unión Eléctrica informó que ya las Unidades de Energás están generando, la CTE Carlos Manuel de Céspedes está en proceso de arranque y la CTE Felton se encuentra en línea incrementando progresivamente su carga.

“Se ha comenzado a restablecer el servicio en algunas subestaciones de La Habana y parte de Mayabeque. Paralelamente, se continúa incrementando la capacidad de generación con el apoyo de los Parques Fotovoltaicos”.

7:46 – Lázaro Guerra: Ya se aplican los protocolos de restauración en la región occidental

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó esta mañana en la revista Buenos Días que la desconexión ocurrida en la zona occidental fue provocada por una avería en la línea de transmisión que enlaza la termoeléctrica de Santa Cruz con la Guiteras.

“Esta falla provocó la sobrecarga de la otra línea y dividió el sistema en ese punto. La zona oeste quedó sin servicio eléctrico. El resto del sistema se mantiene operando con estabilidad, por lo que no hubo una caída total del SEN, sino una división”, explicó.

Tras la avería, salieron de servicio las termoeléctricas del Mariel y Santa Cruz del Norte. “En el caso de Céspedes y Felton, se desconectaron por oscilación de frecuencia, pero ya están en proceso de arranque”.

Guerra precisó que la Guiteras “se mantiene en servicio, nunca salió”, al igual que el resto de las unidades de generación en la zona oriental.

El directivo añadió que ya se aplican los protocolos de restauración en la región occidental, un proceso más ágil que cuando se interrumpe todo el sistema. “Al existir sistema estable en la provincia de Matanzas, el trabajo consiste en comenzar la energización del resto de las subestaciones, un proceso que está en marcha en estos momentos”, indicó.

7:12 – Termoeléctrica Antonio Guiteras está en línea

Según informa el periodista Lázaro Manuel Alonso, la termoeléctrica Antonio Guiteras está en línea. Sin servicio eléctrico las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque.

Tomado de Cubadebate