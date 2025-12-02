SNB 64: Elefantes comienzan con el pie derecho en Campechuela

Compartir en

Cienfuegos derrotó 5 carreras por 3 a Granma en el inicio de esta difícil serie particular para los dirigidos por Yoandry Moya, en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Los presentes en el estadio 26 de diciembre de Campechuela (sede actual de los granmenses) esta vez salieron cabizbajos con la derrota de su equipo que apenas pudo conectar cinco imparables frente al abridor Islay Sotolongo y el relevista y a la postre ganador José Carlos Sarria.

El zurdo crucense no se presentó en su mejor tarde, apenas pudo transitar en uno y dos tercios con marcada tendencia al descontrol, otorgó 4 boletos, un pelotazo y una carrera permitida. A su rescate llegó el espigado lanzador perlasureño para realizar otro relevo de altos quilates y alcanzar su cuarta victoria de la campaña con dos derrotas.

Sarria realizó otro trabajo largo de 7.1 de entradas con 4 indiscutibles, 2 carreras, 4 ponches y muy importante no regaló boletos.

A la ofensiva el destaque fue para Richel López de 4-2, una anotada, un remolque y par de dobles y Félix Rodríguez de 5-2, una anotada y dos empujadas.

Con balance de 33 éxitos y 24 descalabros los Elefantes se mantienen en el quinto puesto de la tabla de posiciones, con ventaja de medio juego sobre Mayabeque que hoy ganó, a dos choques de Sancti Spíritus y dos y medio de Artemisa, estos dos últimos conjuntos derrotados en la jornada.

El segundo encuentro entre cienfuegueros y granmenses será en la propia sede desde las 1:30 pm.