🎧Triángulo de la confianza: Comportamiento de las ITS en Cienfuegos

El doctor Ramiro Espinosa, jefe de la sección de las ITS/VIH-SIDA y hepatitis virales en la provincia de Cienfuegos y la licenciada Yanisuleidi Tamayo Díaz, psicóloga del componente educativo del programa provincial de prevención y control de las ITS son los invitados al Triángulo de la confianza, para hablar del comportamiento de las infecciones de transmisión sexual.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →