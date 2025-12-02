🎧 Escúchenos en audio real

🎧Triángulo de la confianza: Comportamiento de las ITS en Cienfuegos

Prevención de las ITS (VIH-SIDA)
El doctor Ramiro Espinosa, jefe de la sección de las ITS/VIH-SIDA y hepatitis virales en la provincia de Cienfuegos y la licenciada Yanisuleidi Tamayo Díaz, psicóloga del componente educativo del programa provincial de prevención y control de las ITS son los invitados al Triángulo de la confianza, para hablar del comportamiento de las infecciones de transmisión sexual.

