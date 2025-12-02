Desarrolla Universidad de Cienfuegos actividades por el aniversario 46 de su fundación

Compartir en

El aniversario 46 de la Universidad de Cienfuegos (UCf) “Carlos Rafael Rodríguez”, motiva la realización de múltiples actividades en todos los espacios y plataformas de la Casa de Altos Estudios sureña, entre ellas una campaña en redes sociales con la etiqueta #HuellasQueInspiran

Desde el perfil en Facebook de la Facultad de Humanidades comparten las acciones por la celebración, como el curso de francés para debutantes, la entrega de la condición por las cuatro décadas y media del centro a la filial cienfueguera de la Unión de Historiadores de Cuba, conversatorios y defensas doctorales.

En las páginas institucionales del mayor centro académico de la provincia, subrayan que 2025 ha sido un año lleno de retos, en el que también han cumplido metas, materializadas por el valor humano, la entrega y el compromiso de profesores y alumnos.

La Universidad de Cienfuegos, que el próximo 6 de diciembre festeja sus 46 años, aboga por la formación de profesionales de alto nivel, el fortalecimiento de los vínculos con las empresas, la innovación y el incentivo a proyectos con impacto en el territorio.

Igualmente, la UCf impulsa la internacionalización de la Educación Superior, a través de sólidas alianzas con homólogas foráneas, realidad palpable durante este año con la rúbrica de convenios de colaboración con instituciones de España, México y otros países.

Este “Alma Mater” que tiene su origen en el Instituto Superior Técnico de Cienfuegos, fundado en 1979, cuenta actualmente con siete facultades y de sus aulas han egresado, a lo largo de más de 40 años, una cifra superior a los 28 mil profesionales.