Celebra aniversario 22 Teatro de La Fortaleza

Este primero de diciembre, los integrantes del grupo Teatro de La Fortaleza celebraron el aniversario 22 de la compañía que dirige el dramaturgo cubano Atilio Caballero Menéndez.

Localizada en la Ciudad Nuclear, asentamiento costero de la provincia de Cienfuegos, la agrupación crea obras para adultos y niños, con énfasis en el trabajo de títeres, refiere su página oficial en Facebook.

Teatro de La Fortaleza cuenta con reconocidos actores, sensibilizados con las realidades circundantes, y hacia los problemas sociales más notables dirigen sus estrenos y labores comunitarias.

Cada día nacen ideas que abarcan la obra martiana, un viaje a París, la vida de Antígona, la escasez de agua en un barrio y junto a Atilio Caballero, los teatristas suben al escenario para demostrar cuán viable resulta la presencia del arte que emana sabiduría y fortaleza.

Fotos: Perfil en Facebook Teatro de La Fortaleza