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Cienfuegos

En Casa de Abuelos de Cienfuegos firmas contra el bloqueo y amenaza de agresión de gobierno de EE.UU.

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Aunque peinan canas y sus piernas ya no son fuertes como antaño, personas de la tercera edad que acoge la Casa de Abuelos del consejo popular de Pueblo Griffo, en Cienfuegos dejaron plasmadas sus Firma por la Patria como máxima expresión de disposición de defender a Cuba ante las crecientes amenazas de agresión imperialista y contra el bloqueo económico.

En intercambio auspiciado por la Federación de Mujeres Cubanas del municipio cabecera provincial, los abuelos rubricaron el documento que reafirma el compromiso activo de todos los hijos de esta Patria, con la convicción de que nadie podrá doblegarlos y dialogaron sobre cómo el gobierno de los Estados Unidos impide el avance de la Revolución y viola principios internacionales de respeto a la paz y soberanía.

Los abuelos contaron anécdotas de sus propias familias sobre las consecuencias del bloqueo específicamente en ese grupo etáreo, lo que les impide una vejez plena con calidad de vida en los últimos años, bienestar, alimentación adecuada y la adquisición de medicamentos para enfermedades crónicas propias de la edad.

Tamara Molinés Veloz, miembro del Secretariado Provincial de la FMC en la cabecera provincial, guió el intercambio que concluyó con la puesta en escena por el Centro Dramático de Cienfuegos, de su último estreno Muerto en venta y agradeció a los abuelos sus muestras de confianza y verdad de una Cuba que no se rinde.

 

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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