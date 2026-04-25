Entrega Rusia a Cuba donativo de medicamentos

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En la sede de la Embajada de Rusia en Cuba se celebró este viernes una ceremonia para hacer entrega al Gobierno cubano de un cargamento humanitario preparado por el Gobierno de San Petersburgo, consistente en un lote de medicamentos destinados a hospitales y clínicas de la isla.

El acto estuvo encabezado por el embajador ruso, Víctor Koronelli, quien entregó personalmente los fármacos al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda.

Durante la ceremonia, el diplomático ruso subrayó que esta donación trasciende el carácter asistencial. “La donación de este lote de medicamentos no es simplemente un acto de ayuda humanitaria, sino una clara demostración de los profundos e históricos lazos de amistad que unen a nuestros pueblos”, afirmó Koronelli.

El embajador también vinculó las dificultades actuales de la nación caribeña con el embargo económico impuesto por Estados Unidos. “Quisiera recalcar que la difícil situación actual que enfrenta el pueblo cubano es, en gran medida, consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Esta política injusta afecta no solo la economía de Cuba, sino, sobre todo, la salud y el bienestar de sus ciudadanos», sentenció. Asimismo, reiteró la oposición de Rusia «a cualquier forma de presión» y defendió el derecho de todos los países a elegir «libremente su propio camino de desarrollo».

Por su parte, el ministro José Ángel Portal Miranda agradeció al gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, al Gobierno y a los residentes de esa ciudad rusa por el gesto de solidaridad, y destacó la importancia de la ayuda dada la compleja situación que atraviesa la isla.

La nota oficial de la Embajada rusa concluye señalando que, con esta entrega, se desea expresar solidaridad, apoyo y confianza en que ambos pueblos pueden superar cualquier dificultad, y que esta ayuda contribuirá a cubrir parte de las necesidades del sistema de salud cubano, como «símbolo de la amistad inquebrantable entre nuestros países».