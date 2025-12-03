Felicitan CDR cienfuegueros a trabajadores de la Salud 

Compartir en

Los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos envían un mensaje de felicitación a todos los trabajadores de la Salud en el Día de la Medicina Latinoamericana.

La misiva es muestra de la gratitud de los cederistas sureños por la labor que desempeñan en cada área de asistencial, policlínicos, hospitales, atención primaria y secundaria, instituciones educacionales e instalaciones del Turismo.

Resaltan los cederistas en el texto los principales logros en ese sector tan sensible, entre ellos, los avances en el programa materno infantil, los aportes en la cooperación médica internacional, así como el apoyo a otras naciones ante desastres naturales y epidemias.