🎧 Escúchenos en audio real

audio / Sociedad

🎧Triángulo de la confianza: El uso por campesinos de Cienfuegos de prácticas agroecológicas

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Obtiene finca en Cienfuegos variadas producciones agroecológicas
Compartir en

El Triángulo de la confianza te invita a conocer acerca de la participación de los campesinos cienfuegueros  en la producción de alimentos con prácticas agroecológicas y para ello cuenta con la presencia del ingeniero Rolando Regojo Lemus, especialista en agroecología en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia, y la joven campesina Soilemy Villalobos Domínguez, promotora de agroecología.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

🎧 Primera emisión de programa musical Te propongo

Los-casos-de-dengue-se-disparan-un-233_-en-America

🎧 Crecen los casos de dengue en América

Del Maine a la Coubre a hoy

🎧 El Triángulo de la confianza: Del Maine a la Coubre a hoy

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *