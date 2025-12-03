🎧Triángulo de la confianza: El uso por campesinos de Cienfuegos de prácticas agroecológicas

Compartir en

El Triángulo de la confianza te invita a conocer acerca de la participación de los campesinos cienfuegueros en la producción de alimentos con prácticas agroecológicas y para ello cuenta con la presencia del ingeniero Rolando Regojo Lemus, especialista en agroecología en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia, y la joven campesina Soilemy Villalobos Domínguez, promotora de agroecología.