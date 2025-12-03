🎧Triángulo de la confianza: El uso por campesinos de Cienfuegos de prácticas agroecológicas

El Triángulo de la confianza te invita a conocer acerca de la participación de los campesinos cienfuegueros en la producción de alimentos con prácticas agroecológicas y para ello cuenta con la presencia del ingeniero Rolando Regojo Lemus, especialista en agroecología en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia, y la joven campesina Soilemy Villalobos Domínguez, promotora de agroecología.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →