Incrementan acciones en Cienfuegos contra delitos en zonas campesinas

Los recorridos de las patrullas campesinas por zonas rurales de mayor índice de hurto y sacrificio de ganado mayor, predomina entre las acciones que lleva a cabo la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en la provincia de Cienfuegos en el enfrentamiento al delito, ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Aseguró a la Radio Liudmila Rodríguez Jiménez, miembro del Buró Provincial de la ANAP, que ha resultado efectivo el chequeo con la integración de la membrecía de manera activa  para lograr el funcionamiento de los más de 100 Destacamentos de Vigilancia Campesina existentes y reorganizar los miembros de las juntas de las cooperativas como auxiliares de la Policía Nacional Revolucionaria.

También entre las principales acciones en el último mes del año están las visitas a los tenedores de ganado que colindan con autopistas, vías férreas o carreteras para prevenir los robos y accidentes; las actas de apercibimientos a aquellos tenedores de ganado reincidentes en el hurto y los recorridos nocturnos de conjunto con la PNR.

Sobresalen las inspecciones en las cooperativas que cuentan con termos de acopio y conservación de leche; el chequeo de documentos de legalidad de la tierra en usufructo, su uso y entregas de producciones contratadas al Estado; así como el empleo de vehículos y la maquinaria de cooperativas.

 

