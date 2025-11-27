🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Inauguran en Cienfuegos Jornada de Equiparación de Oportunidades 2025

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)por Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)
Compartir en

En horas de la mañana inauguraron en Cienfuegos la Jornada de Equiparación de Oportunidades 2025, que se extenderá hasta el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Miembros de las asociaciones cubanas de Limitados Físico-Motores, Nacional de Sordos de Cuba, la de Ciegos y Débiles Visuales y la de Personas con Discapacidad Intelectual, presenciaron la ceremonia en el Parque Villuendas, de la capital sureña, junto a representantes del INDER, Cultura y Salud en el territorio.

Según Maydelín Soriano García, presidenta municipal de la Aclifim, las actividades tienen como próposito fundamental promover la inclusión e igualdad en todos los aspectos de la vida social.

El programa iniciará este viernes con un espacio cultural y recreativo en el Centro Clínico Psicopedagógico Gregorio Morgan.

Para el sábado está planificado un conversatorio sobre la discapacidad severa (usuarios de sillas de ruedas) a partir de las 9:00 de la mañana en el Palacio de Pioneros José Martí.

A pesar de las acciones que favorecen la integración total de los ciudadanos, aún existen dificultades como la falta de accesibilidad en lugares públicos y la ausencia de políticas inclusivas.

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.

Ver todas las entradas de Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo) →

Puede que también te guste

Exhibirá Palacio Ferrer exposición sobre historia del ferrocarril en Cienfuegos

Cienfuegos sede por aniversario 39 del programa de Medicina Familiar

📹 Cienfuegos: sede por aniversario 39 del programa de Medicina Familiar

Incendios forestales 2023

🎧 El Triángulo de la confianza: Incendios forestales 2023

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *