En horas de la mañana inauguraron en Cienfuegos la Jornada de Equiparación de Oportunidades 2025, que se extenderá hasta el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Miembros de las asociaciones cubanas de Limitados Físico-Motores, Nacional de Sordos de Cuba, la de Ciegos y Débiles Visuales y la de Personas con Discapacidad Intelectual, presenciaron la ceremonia en el Parque Villuendas, de la capital sureña, junto a representantes del INDER, Cultura y Salud en el territorio.

Según Maydelín Soriano García, presidenta municipal de la Aclifim, las actividades tienen como próposito fundamental promover la inclusión e igualdad en todos los aspectos de la vida social.

El programa iniciará este viernes con un espacio cultural y recreativo en el Centro Clínico Psicopedagógico Gregorio Morgan.

Para el sábado está planificado un conversatorio sobre la discapacidad severa (usuarios de sillas de ruedas) a partir de las 9:00 de la mañana en el Palacio de Pioneros José Martí.

A pesar de las acciones que favorecen la integración total de los ciudadanos, aún existen dificultades como la falta de accesibilidad en lugares públicos y la ausencia de políticas inclusivas.