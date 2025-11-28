Prepara “14 de Julio” condiciones para iniciar la zafra del 2025

Compartir en

La Empresa Agropecuaria Azucarera “14 de Julio” realizará una zafra chica con la planificación de moler alrededor de 62 mil toneladas de caña.

Parte de la materia prima destinada a la molienda, 20 mil toneladas, proviene de la Cooperativa “Mario Muñoz” de la provincia de Matanzas, mientras se estima que 35 mil de las toneladas a utilizar procedan del propio Central “14 de Julio”. Por su parte la Empresa Azucarera “Elpidio Gómez” aportará 6 mil 500 toneladas. Se espera que el Central produzca 4 mil 389 toneladas de azúcar con una capacidad del 75 %.

Teniendo en cuenta las dificultades con el fluido eléctrico en los talleres que prestan servicios a la empresa, “14 de Julio” debe arrancar en la segunda quincena de diciembre.

El Director de la Empresa Agropecuaria Azucarera “14 de Julio”, Amaury Rodríguez Depestre, expresó que “es un reto para el consejo de dirección y para los 2 mil 100 trabajadores, incluyendo las cooperativas, que la torre de “14 de Julio” nunca se apague”.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre