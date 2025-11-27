Conmemoran en Cienfuegos 154 años del fusilamiento de los estudiantes de Medicina

Compartir en

Educandos de las Ciencias Médicas y la enseñanza Técnico-Profesional rindieron tributo a los ocho estudiantes de medicina, en ocasión de los 154 años de su injusto fusilamiento.

Los sureños evocaron a estos jóvenes como símbolo e inspiración para formarse como profesionales éticos, solidarios y defensores de la razón y la dignidad humana, expresó José de Jesús Caneiro Pardo, secretario de la Federación Estudiantil Universitaria en la Casa de Altos Estudios de las Ciencias de la Salud.

En nombre del estudiantado que peregrinó hasta el Prado cienfueguero, Caneiro Pardo reafirmó su compromiso con la historia, y su disposición para enfrentar los retos de la Salud en Cuba.





Fotos: UCM Cienfuegos