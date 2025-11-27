Contribuyen informáticos cienfuegueros al éxito de IV Jornada Nacional de Ciberseguridad

Compartir en

La IV Jornada Nacional de Ciberseguridad, realizada también en Cienfuegos, posee el apoyo de la membrecía de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en la provincia, pues desarrollan una serie de charlas y conferencias impartidas en el marco de la celebración, que impulsa el Ministerio de las Comunicaciones.

Deny Morejón López, especialista principal de la Filial Provincial de la UIC en el territorio sureño, explicó la trascendencia de esta rama de la Tecnología de la Información, porque protege sistemas informáticos y la información contenida en equipos de cómputo.

El experto aseveró que desde el pasado 20 de noviembre, fecha inaugural de la jornada, llevan a cabo varias acciones de capacitación en centros de laborales, pues la importancia de estos asuntos va de la mano con la dependencia tecnológica en todos los ámbitos laborales.

Asimismo, los estudiantes y profesores de especialidades a fines con la ciberseguridad de la Universidad «Carlos Rafael Rodríguez», promocionan un concurso a propósito de elaborar una aplicación informática que permita ofrecer información sobre cómo implementar medidas de protección en dispositivos personales.

La IV Jornada Nacional de Ciberseguridad concluye el próximo 30 de noviembre y cada año acontece en la nación para el fomento de una cultura sobre temas de ciberseguridad entre la población y sensibilizarles en la aplicación de prácticas seguras en el uso de las tecnologías de la información.