Homenaje de federadas cienfuegueras a Mariana Grajales

La Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos rinde homenaje hoy a Mariana Grajales Coello, en el aniversario 132 de su fallecimiento.

En las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de los ocho municipios cienfuegueros, colaboradores y participantes en cursos de adiestramiento, antes de iniciar sus clases recordaron la insigne patriota, símbolo de las mambisas cubanas.

En otros escenarios como sedes municipales de la FMC y consejos populares del territorio sureño, mediante exposiciones fotográficas también le rinden tributo a la mujer que a decir de José Martí, más conmovió su corazón por la entereza con que enfrentó la libertad de Cuba y puso a la disposición de esa razón a sus hijos.