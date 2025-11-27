🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Homenaje de federadas cienfuegueras a Mariana Grajales

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Rinden-homenaje-federadas-cienfuegueras-a-Mariana-Grajale
Compartir en

La Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos rinde homenaje hoy a Mariana Grajales Coello, en el aniversario 132 de su fallecimiento.

En las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de los ocho municipios cienfuegueros, colaboradores y participantes en cursos de adiestramiento, antes de iniciar sus clases recordaron la insigne patriota, símbolo de las mambisas cubanas.

En otros escenarios como sedes municipales de la FMC y consejos populares del territorio sureño, mediante exposiciones fotográficas también le rinden tributo a la mujer que a decir de José Martí,  más conmovió su corazón por la entereza con que enfrentó la libertad de Cuba y puso a la disposición de esa razón a sus hijos.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Intensifican en quehacer agrícola en polos productivos de Cienfuegos

🎧 Intensifican recuperación de las tierras ociosas en Cienfuegos

Oferta variados cursos de adiestramiento Casa de Orientación a la Mujer en Cienfuegos

Oferta variados cursos de adiestramiento Casa de Orientación a la Mujer en Cienfuegos

Cienfuegos

📹 Conozca a Cienfuegos; Un poco de historia

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *