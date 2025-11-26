SNB 64: Dividen honores Cienfuegos y Villa Clara en doble jornada

Compartir en

Los equipos de Cienfuegos y Villa Clara chocaron en par de ocasiones este miércoles en la pelota Cubana.

A primera hora duelo de lanzadores entre el derecho Osdany Rodríguez y el crucense Islay Sotolongo. Con la sonrisa para el villaclareño que no permitió carreras en nueve entradas con 7 ponches propinados, sólo 4 hits permitidos y 3 bases por bolas otorgadas. Fue su éxito número 2 con 3 derrotas.

En la lomita contraria, menos no fue el accionar del zurdo sureño. En siete capítulos le pegaron 5 incogibles y ponchó a 5. La carrera la produjo el quinto madero naranja, el receptor Leonardo Montero luego de dos outs en el pizarrón, sacó a volar a doña blanca por el jardín izquierdo. Sotolongo mantuvo sus cinco triunfos y archivó el tercer descalabro.

El segundo pleito fue totalmente diferente al primero, predominio del bateo por encima del pitcheo. Se marcaron 19 carreras por ambos elencos, 10 por los paquidermos y nueve para los leopardos.

Los visitantes anotaron 3 en el primero, 2 en el segundo y 4 en el tercero, y los del centro de la isla habían pisado el home play en una ocasión tanto en la primera entrada como el segundo. Con diferencia de 9×2 parecía ya sentenciado el choque para los de casa. Pero no fue así.

La ofensiva respondió, unido al descontrol de los lanzadores visitantes y la errática defensa pusieron el choque en su favor.

Decisivo el cuadrangular con la casa llena de Eric Acevedo en el final del quinto para sentenciar el partido unido a la labor de los relevistas que del cuarto al séptimo no permitieron libertades. El triunfo para Pedro Soca, su primero en series nacionales.

Los más destacados a la ofensiva por los verdinegros resultaron Yosimar Quintana de 4-3, 3 anotadas, un doble, un cuadrangular y tres remolques y Eric Acevedo de 5-2, par de anotadas, un doble y el mencionado cuadrangular con las bases llenas.

Cienfuegos ahora presenta balance de 31 victorias y 22 derrotas, y se mantiene en el quinto puesto de la zona de clasificación.