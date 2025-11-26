Convoca Federación de Mujeres Cubanas a Concurso «El Fidel que vive en mí»

Compartir en

Como parte de la conmemoración del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en agosto de 2026, la Federación de Mujeres Cubanas convoca al concurso «El Fidel que vive en mí».

El certamen tiene como objetivo fundamental promover la reflexión y el sentir del pueblo, especialmente de las nuevas generaciones, sobre el legado imperecedero de Fidel y recoger en diversas manifestaciones artísticas y literarias, la vigencia de su pensamiento, obra y ejemplo ético en la vida de los cubanos.

La convocatoria, abierta desde este VEINTICINCO de noviembre, día del noveno aniversario de partida física de Fidel, cerrará el VEINTINUEVE de mayo del próximo año, aunque la entrega de premios se realizará en el mes de agosto, como parte de las actividades por el aniversario de la FMC.

Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin límite de edad, en las categorías Infantil, hasta doce años; Adolescente, de trece a dieciocho; y Adulto, de diecinueve años en adelante.

Los trabajos deberán inspirarse en la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro Ruz, con temáticas relacionadas con el Líder de la Revolución y el empoderamiento de la mujer cubana; su huella en la comunidad, familia o proyecto de vida.

Igualmente podrán reflejar su defensa de la soberanía nacional; la unidad de América Latina y el Caribe; la educación, la ciencia y la cultura; la solidaridad internacional; los jóvenes y su confianza en el futuro.

Las manifestaciones para concursar son literatura, a través de poesía, décima, cuento breve o ensayo, máximo TRES cuartillas; artes plásticas, con dibujo, pintura en óleo, acrílico, acuarela, cartel o grabado con formatos no mayores de 50×70 cm; fotografía, que incluye imágenes en blanco y negro o color, que evoquen el legado de Fidel en la Cuba actual y audiovisual, entre ellos video-clips o testimonios cortos, con máxima duración de TRES minutos.

Cada participante podrá presentar solo una obra por manifestación, las que entregarán en las sedes municipales de la Federación de Mujeres Cubanas, hasta el 29 de mayo del 2026.

Todos los trabajos serán originales e inéditos e incluirán de forma adjunta y claramente visible el nombre.En sobre cerrado portará la identificación con el mismo nombre, la manifestación, los datos de títulos de las obras, nombres y apellidos completos del autor, número de carné de identidad, categoría en la que participa, dirección particular y municipio, así como el número de teléfono o vía para contactarlo.

Para la selección constituirán un jurado integrado por personalidades de la cultura, la historia y la educación a nivel municipal, provincial y nacional. El fallo será inapelable; mientras que los criterios de evaluación serán la pertinencia y correspondencia con la temática convocada, creatividad y originalidad en el tratamiento del tema, calidad técnica y artística de la obra presentada, profundidad, y fuerza del mensaje en la evocación del legado de Fidel.

Por cada categoría y en cada manifestación, se otorgarán un premio y una mención. Los resultados se darán a conocer a través de las estructuras de la FMC y se realizará una exposición o galería virtual con las obras premiadas.

Los trabajos premiados pasarán a formar parte del archivo de la organización femenina, que se reserva el derecho de su reproducción y exposición en actividades culturales y conmemorativas, siempre citando la autoría.