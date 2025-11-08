🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Comienza este sábado Jornada Nacional de Tránsito

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
La Jornada Nacional de Tránsito en su edición 59 comienza hoy en el país y se extenderá hasta el próximo sábado 26 de noviembre, con el propósito de continuar el perfeccionamiento de la educación, prevención y seguridad vial.
Compartir en

Contribuir al fortalecimiento de la educación medio ambiental y vial, unidas por la prevención de los accidentes es objetivo principal de la Jornada Nacional de Tránsito que comienza este domingo en todo el país y se extenderá hasta el 29 próximo.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos aseguró a la Radio, que durante la etapa es propósito marcado en el territorio sureño, sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger la naturaleza y al mismo tiempo, contribuir a la seguridad vial.

Los indicadores de accidentes, lesionados y fallecidos por esa causa están en aumento en la provincia cienfueguera, así como los daños materiales y el factor humano es el de mayor incidencia en la accidentalidad, ya sea como conductor, peatón o pasajero.

Es necesario dijo, promover la participación ciudadana en acciones educativas y de responsabilidad social, para lo que está diseñado un amplio programa de actividades que incluyen matutinos especiales, distribución de volantes educativos y reconocimientos a choferes con cinco, diez y quince años consecutivos sin provocar o cometer accidentes.

En Cienfuegos tendrán lugar además otras acciones profilácticas encaminadas a reducir esta epidemia silenciosa que son los accidentes de tránsito, por ejemplo visitas a centros estudiantiles y empresas para socializar las buenas prácticas que contribuyan a un cambio de conducta en la senda; ejercicios de capacitación de conjunto con la Escuela de Educación Vial y Conducción en los institutos preuniversitarios y talleres de reflexión.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Dialoga miembro del Comité Central con ferroviarios de Cienfuegos

Rememoran en Cienfuegos fundación del Ejército Central

Rememoran en Cienfuegos fundación del Ejército Central

Comparte Cienfuegos experiencias digitales en Cibersociedad 2023

Comparte Cienfuegos experiencias digitales en Cibersociedad 2023

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *