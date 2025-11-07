🎧 Escúchenos en audio real

Consolida su labor FMC cienfueguera

El fortalecimiento de bloques y delegaciones, el protagonismo en acciones económicas, así como los resultados de los programas de adiestramientos distinguen el quehacer de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos.

Yudeimys Rodríguez González, miembro del secretariado provincial de la organización, destacó el desempeño y labor preventiva en la comunidad, la incorporación de jóvenes, la divulgación de mensajes de bien público, el cumplimiento de aportes monetarios, la cotización y la participación en la producción de alimentos en patios y parcelas.
Explicó además que suman entre otros avances los resultados en la implementación del Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres, materializado en los actuales aportes al desarrollo social en Cienfuegos; así como la atención por parte de las federadas a vulnerables y enfermos en los barrios.
Al cierre del décimo mes del año la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos exhibe una integración por encima del 92%  con unas 163 000 féminas afiliadas, indicador que sitúa a la FMC sureña en una posición destacada a nivel de país.

