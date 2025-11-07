Estados Unidos retorna a Cuba a 232 migrantes irregulares

Compartir en

Al mediodía de este jueves 6 de noviembre regresaron a Cuba, por el Aeropuerto Internacional José Martí 232 migrantes irregulares, devueltos por las autoridades estadounidenses, en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales.

La décima operación de este tipo desde Estados Unidos por la vía aérea incluyó a 42 mujeres, un menor y 189 hombres.

Tres de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país.

Suman 38 devoluciones en total desde distintas naciones de la región en el presente año, con 1376 personas.

Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

Tomado de Cubadebate