Derechos con acento cubano

Para los cubanos, la palabra «derechos» no es solo un concepto escrito en papeles lejanos. Es el latido de un camino recorrido, transitado y construido con las manos, el sudor y la consagración de generaciones. Es una historia que no niega tropiezos, que reconoce obstáculos como parte del viaje, pero que se levanta cada día con el optimismo tejido en el alma de un pueblo que cree, profundamente, en el presente y el futuro que merecen todos sus hijos.

Hoy al celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo hacemos con un orgullo sano, no de quien lo ha alcanzado todo, sino de quien sabe que cada conquista, por pequeña que parezca, ha nacido del esfuerzo colectivo, de la resistencia frente a la adversidad y de una confianza inquebrantable en la justicia social como destino.

Y en el centro de esta celebración, hoy y siempre, están ellos: los niños, los adolescentes, los jóvenes, porque el compromiso más sagrado de la Revolución ha sido, y sigue siendo, apostar por su desarrollo pleno. No es un camino perfecto. La escasez, las limitaciones económicas, son realidades que duelen y desafían.

Pero frente a ellas, se alza la determinación de priorizar la sonrisa de un niño, el futuro de un estudiante, la esperanza de una joven que ve en su país un espacio donde su voz cuenta. Los derechos humanos aquí se viven como un proyecto siempre en movimiento, donde cada logro en la infancia, la adolescencia y la juventud es una victoria de toda la nación.

Celebramos, pues, con el corazón henchido de ese sentimiento que mezcla memoria y promesa, porque en Cuba, decir «derechos» es recordar a los que abrieron el camino y es confiar en los que lo seguirán andando. Es pensar en las aulas llenas, en los barrios donde la solidaridad es un abrazo cotidiano, y en la certeza de que el mayor derecho que podemos defender es el de seguir soñando, juntos, una Cuba mejor para todos.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde