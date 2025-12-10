REA, al servicio de la naturaleza en Cienfuegos

Compartir en

El Grupo Científico Estudiantil Universitario Rehabilitación de Ecosistemas Antropizados (REA), integrado por ecologistas, trabajadores y jóvenes de 14 carreras de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), llegó este fin de semana hasta el litoral cienfueguero con el objetivo de monitorear y analizar la basura en la zona del popular balneario de Rancho Luna, y buscar especies de la flora nativa amenazadas en las áreas protegidas circundantes.

A su llegada a Cienfuegos, fueron recibidos por Julia Coba Mir, subdelegada del CITMA acá, la cual ya conocía previamente el interés de este proyecto interdisciplinario por fomentar la educación ambiental, realizar un saneamiento de la playa y aportar datos valiosos que favorezcan a próximas investigaciones desde la ciencia ciudadana.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por sus coordinadores, fueron seleccionadas como muestra para el estudio tres parcelas de 50 metros de largo, divididas a su vez en tres franjas (mar, intermareal y terrestre). Al unísono, dentro de cada una de estas superficies de monitoreo se concibieron tres tomas de un metro cuadrado por 25 cm de profundidad, con el propósito de cuantificar igualmente la basura enterrada bajo las arenas.

La plausible tarea implicó el esfuerzo de todos, y los resultados se vieron reflejados en la recogida de abundante material plástico, seguido por el metal y el vidrio; las latas de bebidas y tapas de frascos tuvieron elevada incidencia. Todos los desechos hallados fueron pesados y clasificados de acuerdo a dos criterios: tipo de material (vidrio, plástico, papel, madera antropizada y textil) y objeto en concreto (botellas, envoltorios, etc.) De ese modo, el seguimiento de las estadísticas permite detectar el origen de los contaminantes.



Durante la recogida, a los participantes les llamó la atención encontrar ciertos objetos “raros” para una playa turística como lo es Rancho Luna, especialmente los blísteres de tabletas médicas, una lanceta para la toma de muestras de sangre y medición de glucosa, o pequeños envases de pegamento. Como ocurre en otros sitios semejantes, se asume que los mismos llegan a las arenas del balneario por recalo desde el mar, mezclados con la basura arrastrada a través de los ríos, en este caso, el río Arimao, que desemboca en la colindante ensenada.

Otro hallazgo importante fue la presencia de dos sumideros de latas, uno de ellos ubicado aproximadamente a 30 metros de la costa y a dos de profundidad. Los recipientes en su mayoría presentaban deterioro, lo cual evidencia el tiempo prolongado que han permanecido afectando el ecosistema bajo las aguas.

Entre los anhelos del REA se encuentra ─con el siempre bienvenido apoyo de entidades como Transmetro, Flora y Fauna, Servicios Comunales y el propio Hotel Rancho Luna─, poder regresar a esta y otras playas cienfuegueras en un lapso de tiempo aproximado de seis meses, para aplicar la misma metodología de saneamiento, lo cual permitirá contrastar los resultados actuales y demostrar el impacto positivo del proyecto sobre el turismo y la naturaleza.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre