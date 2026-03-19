La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, espera la llegada de sistemas fotovoltaicos que garantizarán servicios de telefonía fija ante escasez de combustible.
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La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, espera la llegada de sistemas fotovoltaicos que garantizarán servicios de telefonía fija ante escasez de combustible.