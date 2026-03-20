Emite Educación Superior en Cuba nuevas orientaciones para la formación de alumnos de pregrado

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El Ministerio de Educación Superior emitió nuevas orientaciones para la continuidad de los procesos universitarios ante el desabastecimiento agudo de combustible en el país, directrices que complementan las emitidas en febrero y permitirán avanzar en el desarrollo del curso académico hasta su culminación.

Los actuales procedimientos incluyen modificaciones en las formas de organización, métodos y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la continuidad de la formación de pregrado, que incluyen el trabajo educativo, patriótico y político-ideológico con todos los miembros de la comunidad universitaria.

La reorganización potenciará el vínculo ordenado y sistemático de los estudiantes con tareas económicas y sociales de impacto en el territorio y fomentará la autogestión del conocimiento orientado, principalmente, al aprendizaje y formas de evaluación efectiva ante el incremento del estudio independiente.

Durante esta etapa la Educación Superior en el país perfeccionará la atención a estudiantes de carreras nacionales y regionales desde las casas de altos estudios de las provincias de residencia de los educandos.

Dada la compleja situación electroenergética las modalidades de estudio aplicadas NO podrán sustentarse únicamente en el empleo de plataformas digitales, por lo que el ministerio autoriza modificaciones curriculares a los planes de estudio, según la flexibilidad de los reglamentos vigentes.

Esos cambios incluyen la identificación de contenidos esenciales y el reajuste de la ubicación de asignaturas en otros periodos lectivos, reducción de las evaluaciones a las imprescindibles, con el empleo de métodos más personalizados como portafolios, estudios de casos y proyectos.

Los docentes convocarán de manera excepcional a exámenes de suficiencia fuera de los términos habituales y reforzará la atención diferenciada a estudiantes sin recursos tecnológicos, con baja conectividad o residentes en lugares distantes.

Otra de las alternativas resulta la ubicación de estudiantes del curso diurno en unidades docentes o entidades laborales de su territorio y el aprovechamiento de la diversidad y flexibilidad de los diferentes tipos de ejercicios de culminación de estudios, los que transcurrirán de manera presencial o virtual, de acuerdo a las particularidades de cada demarcación.

Los exámenes de ingreso quedan pospuestos para el inicio del mes de junio con el objetivo de favorecer la preparación de los estudiantes, pues sus resultados constituyen uno de los instrumentos fundamentales para ordenar el otorgamiento de las plazas.

La Dirección de Ingreso y Ubicación Laboral del MES y las Comisiones de Ingreso Provinciales, responsables de la dirección y control de este proceso, mantendrán los mecanismos de comunicación que faciliten la información oportuna a la comunidad universitaria ante las nuevas transformaciones.