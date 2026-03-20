🎧Triángulo de la confianza: Cancelación de Antecedentes y Procesos de Revisión Penal y Civil

En el Triángulo de la confianza la licenciada Estefanía Figueredo Diéguez, especialista en Derecho Territorial Penal, aborda el tema: Cancelación de Antecedentes y Procesos de Revisión Penal y Civil.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →