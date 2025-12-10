SNB 64: El Elefante no pudo hacer arder la leña

Compartir en

Los leñadores de Las Tunas derrotaron 7 carreras por 4 a Cienfuegos en 10 entradas en la regla Shiller, en el inicio de la décimo tercera subserie de la etapa clasificatoria de la Serie Nacional de Béisbol en su edición 64.

Una vez más el pitcheo sureño hace su trabajo durante los nueve capítulos, pero la ofensiva y la defensa dejaron dudas que costaron.

Los paquidermos dejaron un corredor en base en el primero, dos en el segundo, dos en el tercero, dos más en el cuarto, las bases llenas en el sexto y uno pero capita en el séptimo y el octavo para un total 12 hombres en las almohadillas.

A la defensa aspectos del juego que suelen suceder, pero que al no existir seguridad pasan factura. Un flay a los jardines que el sol le impidió capturar la bola a Lester Trujillo y luego un rolling entre tercera y short, el antesalista se interpuso y no pudieron sacar el out , al final costaron carreras que llevaron al choque a extrainning.

El buen trabajo del abridor local Raikol Suárez, en ocho capítulos permitió 4 carreras solamente a la fuerte tanda tunera, ocho indiscutibles y ponchó a dos bateadores.

En cuanto a la ofensiva Luis Vicente Mateo bateó de 5-4 y Léster Trujillo con par de indiscutibles en cuatro turnos incluido un triple, remolcó a dos compañeros para la goma.

Cienfuegos presenta balance de 34 victorias y 28 derrotas se mantiene en la sexta posición, pero de cerca lo persiguen Sancti Spíritus a un juego y Artemisa a uno y medio.

Este miércoles por los leñadores Yosmel Garcés será el abridor con balance de 8 éxitos sin fracasos, mientras los elefantes subirán a la lomita al derecho agüadense Luis Alejandro Serpa que presenta una sonrisa y dos descalabros.