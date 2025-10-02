🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Culturales

Promueve sellos Bis Music fonograma de guitarrista concertista de Cienfuegos

Raúl Francisco Cotarelopor Raúl Francisco Cotarelo
El sello discográfico Bis Music licenció y promueve por estos días el primer fonograma como solista de la guitarrista concertista Ariadna Cuéllar Pérez, de Cienfuegos.

«Serenata Concertada» grabado en 2019 en los Estudios Eusebio Delfin de la Perla del Sur, distingue por la producción musical de Eduardo Rodríguez Saura y otros talentosos creadores.

El material compila versiones para guitarra solista de canciones antológicas de la música popular cubana, con la maestría del villaclareño Francisco Rodríguez, uno de los grandes compositores para guitarra en Cuba.

De acuerdo con declaraciones de la instrumentista, la producción permanece disponible en plataformas digitales para el mundo y debe estar en formato físico para cuando se concrete el lanzamiento, luego de su impresión, se comercializará en puntos de venta de Bis Music.

