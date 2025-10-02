SNB 64: Elefantes vencen en doble jornada a las avispas

Compartir en

El equipo de Cienfuegos dejó al campo de manera sensacional al de Santiago de Cuba en la doble jornada de este miércoles, en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

A primera hora, en el choque sellado del martes a causa de la lluvia, los elefantes subieron al montículo al derecho Raikol Suarez, mientras las avispas colocaron a Kevin Corneaux. El partido estaba dos por cero favorable a los sureños, pero el diestro local no pudo sostenerse en el montículo y en 2.2 tercio permitió cinco carreras, a su rescate vino José Carlos Sarria quien en tres entradas lo hizo de manera excelente y a la postre resultó el vencedor.

En el caso de la ofensiva de los elefantes tuvo un resurgir al marcar cuarto y empatar el encuentro a seis carreras en la parte final del octavo.

La escena quedó lista para el final del noveno, puesto que los santiagueros no marcaron en su turno a la ofensiva.

Abrió el capítulo Eric Acevedo recibiendo pelotazo y con la carrera del éxito en base, Félix Rodríguez no le bastó y también quiso pisar la goma, para ello puso a viajar más allá de las cercas a “doña blanca” por el jardín derecho. El éxito fue de 8×6.

La historia se repetiría en el segundo pleito.

Resultó un duelo de lanzadores entre los jóvenes José Miguel González por la visita y Luis Ángel Santana por la tropa que dirige Yoandry Moya.

Santana, trabajó las siete entradas con una sola carrera permitida y seis imparables en su contra. En tanto, González abrió el séptimo y con ventaja mínima de una por cero, estaba a tres outs de la victoria, pero de aguarle la fiesta se encargó el novato Yordan Artiles con un descomunal jonronazo abriendo el séptimo y así empatar el choque.

Luego, ante Carlos Font primer relevista, Maikel Borrell falló de torpedero a primera y luego de sacar el primer out del inning boleó al noveno madero, Eric Acevedo, Félix Rodríguez se ponchó.

Con un out y hombre en la inicial, era el turno de Luis Vicente Mateo, momento que aprovechó el corredor para robar la segunda base.

Después, los paquidermos a disfrutar de lo lindo y las avispas salieron cabizbajas. El crucense Mateo bateó larga conexión por el RF que montó al jardinero José Luis Gutiérrez.

Cienfuegos llegó a 8 victorias y 12 descalabros, mientras Santiago de Cuba tiene 15-5, segundo lugar en la tabla de posiciones.