Llama Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos a mantener responsabilidad en la vía

Compartir en

La Unidad Provincial de Tránsito en la provincia de Cienfuegos, ante una situación desfavorable con incremento de los indicadores de accidentes, lesionados y fallecidos por esa causa, llama a conductores y peatones a aumentar la percepción de riesgo y la responsabilidad en la vía pública.

En el territorio sureño han ocurrido de enero a la fecha 172 colisiones en carreteras, avenidas y autopista que provocaron la muerte a 19 personas y quedaron lesionadas 204, además de las cuantiosas afectaciones económicas reportadas.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad dijo a la Radio que las cifras superan lo ocurrido en igual período anterior y que nueve de esos accidentes tuvieron como móvil principal la ingestión de bebidas alcohólicas en el acto de conducir.

Afirmó la directiva que el llamado urgente para conductores y peatones es extensivo además a la familia sureña porque todos somos usuarios de la vía y las causas fundamentales de los accidentes tienen en común la irresponsabilidad del factor humano e incumplimiento de lo establecido en la Ley 109 del Código de Tránsito.