🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sociedad

Llama Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos a mantener responsabilidad en la vía

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Desfavorable situación de los accidentes de tránsito en Cienfuegos
Compartir en

La Unidad Provincial de Tránsito en la provincia de Cienfuegos, ante una situación desfavorable con incremento de los indicadores de accidentes, lesionados y  fallecidos por esa causa, llama a conductores y peatones a aumentar la percepción de riesgo y la responsabilidad en la vía pública.

En el territorio sureño han ocurrido de enero a la fecha 172 colisiones en carreteras, avenidas y autopista que provocaron la muerte a 19 personas y quedaron lesionadas 204, además de las cuantiosas afectaciones económicas reportadas.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad dijo a la Radio que las cifras superan lo ocurrido en igual período anterior y que nueve de esos accidentes tuvieron como móvil principal la ingestión de bebidas alcohólicas en el acto de conducir.

Afirmó la directiva que el llamado urgente para conductores y peatones es extensivo además a la familia sureña porque todos somos usuarios de la vía y las causas fundamentales de los accidentes tienen en común la irresponsabilidad del factor humano e incumplimiento de lo establecido en la Ley 109 del Código de Tránsito.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Encuentro Longina canta a Corona con la huella del cienfueguero Lázaro García

🎧 Encuentro Longina canta a Corona con la huella del cienfueguero Lázaro García

Testimonio de Milagros Román compañera de Pedro José Rodríguez (Cheito)

🎧 Testimonio de Milagros Román, compañera de Pedro José Rodríguez (Cheito)

Bienvenido febrero

🎧 La Hora de Luis: Bienvenido febrero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *