Destacan encuentro de Díaz-Canel con delegación de Brasil

Medios de prensa locales reseñan hoy el encuentro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con una delegación de Brasil liderada por el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias.

Durante el intercambio, calificado de cordial en los diarios Granma y Juventud Rebelde, el jefe de Estado agradeció a los brasileños por la realización del Primer Encuentro de Alto Nivel entre ambas naciones.

De acuerdo con las informaciones divulgadas también en el espacio de la televisión cubana Buenos Días, Díaz-Canel manifestó que el intercambio «nos ha dado experiencia y reafirma que lo que estamos haciendo nosotros aquí puede triunfar».

Tengo optimismo con todo lo que podemos avanzar. Así dije a los amigos brasileños con quienes conversamos luego del Encuentro sobre «Políticas públicas para la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional», evento que habla de solidaridad y voluntad de cooperación. pic.twitter.com/KGQjvQKFla — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 25, 2025

Asimismo, «habló de mucha confianza y de mucho optimismo a propósito de «todo lo que podemos avanzar», según reportes publicados en los perfiles en redes sociales de la Presidencia de la República y las ediciones digitales de varias plataformas de comunicación.

También, subrayan, el mandatario «quiso transmitir al presidente Lula sentimientos de gratitud por el acompañamiento y la defensa de Cuba».

Wellington Dias, en tanto, «expresó que para ellos, los que llegaron al país caribeño para tomar parte en el Encuentro de Alto Nivel, es un honor muy grande haber participado en el mismo».

Transmitió, además, «un abrazo de parte del Presidente Lula; hizo referencia a las excelentes relaciones que hay entre los dos países; y resaltó la voluntad de avanzar lo más rápido posible en la cooperación.