Firma Presidente cubano declaración solidaria con Venezuela

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, rubricó este miércoles, en el Memorial José Martí de La Habana, su firma en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela.

El documento llama con urgencia a impedir una agresión militar, sustentada en falsas narrativas promovidas por el aparato de propaganda mediática occidental, contra la República Bolivariana de Venezuela, lo cual compromete la seguridad regional y la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en La Habana en 2014.

Francisco Delgado Rodríguez, trabajador del aparato auxiliar del Comité Central del Partido, consideró que, salvando las distancias, las similitudes entre el actual despliegue realizado en aguas del Caribe con el ocurrido durante la crisis de octubre de 1962 demuestra una coincidencia en la estrategia imperial y en la respuesta digna de ambos pueblos ante la agresión.

De esta manera, elogió la forma en que Venezuela se está organizando para defenderse, la disposición y la movilización de todo la ciudadanía, en torno a la unión cívico-militar, que dificultará sin dudas al enemigo la acción bélica contra la nación.

En Cuba son sobradas las razones para ser solidarios con la causa venezolana y al movilizar al pueblo cubano, que lo exprese de esta manera, va a convocar o ya está convocando y eso se expresará en las rúbricas de miles y miles de personas sensibilizadas con ese reclamo por la soberanía e independencia de un país hermano, añadió

Acompañaron el momento de la firma Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde, junto a otros representantes de la organización política y la representación diplomática de la nación sudamericana en la isla.

Desde este miércoles y hasta el próximo martes 30 de septiembre, en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades de Cuba, se abrirán los libros para un proceso masivo de firmas que apoyan la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano titulada: «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

La iniciativa fue anunciada por Morales Ojeda tras su reciente visita a Caracas y encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros.