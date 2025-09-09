🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Presidente Díaz-Canel en Cuba tras gira por Asia

Redacción RCMpor Redacción RCM
Presidente Díaz-Canel en Cuba tras gira por Asia
Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó hoy a esta capital tras concluir una gira internacional por Vietnam, China y Laos, países a los que agradeció por el cariño, la solidaridad y la hospitalidad recibidos.

El mandatario fue recibido por el vicepresidente Salvador Valdés, el primer ministro Manuel Marrero y el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales.

Díaz-Canel expresó en la red social X su voluntad de continuar trabajando en la concreción de todo lo acordado durante la gira “para el bienestar de nuestras naciones”. “Cuenten siempre con Cuba”, subrayó.

La visita del jefe de Estado se desarrolló del 31 de agosto al 7 de septiembre, en el marco del aniversario 65 del establecimiento de las relaciones históricas con Vietnam y China, países con los que Cuba mantiene estrechos nexos de solidaridad y cooperación.

Por su parte, en el caso de Laos, se reafirmó la prioridad que Cuba otorga a las relaciones fraternas y amistosas con ese país.

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Se actualizan disposiciones normativas que regulan los actores económicos no estatales

Se actualizan disposiciones normativas que regulan los actores económicos no estatales

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, presidió hoy el acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 60 de la fundación de la Contrainteligencia Militar, constituida el 7 de noviembre de 1962, informó la Presidencia.

Asiste Raúl Castro al acto por aniversario 60 de la Contrainteligencia Militar

20-de-mayo-una-afrenta-al-pueblo-cubano

20 de mayo: una afrenta al pueblo cubano

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *