🎧Triángulo de la confianza: 20 años del Centro Oftalmológico de Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
El doctor Sandro Roberto Catalá Pérez, especialista de primer grado en Oftalmología y jefe de los Servicios de Oftalmología, es el invitado al Triángulo de la confianza para dialogar sobre los 20 años de la creación del Centro Oftalmológico de Cienfuegos.

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

