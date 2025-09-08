Presidente de Cuba felicita a su par de Guyana por reeleción

Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió felicitaciones hoy a su par Irfaan Ali, por su reeleción como mandatario de la República Cooperativa de Guyana.

A través de la red social X, el jefe de Estado cubano le deseó éxitos a su par en su nuevo mandato, al tiempo que ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

Irfaan Ali, de 45 años, resultó victorioso para un segundo mandato de cinco años, el pasado 4 de septiembre, en unos comicios marcados por el petróleo y tensiones políticas.

“El pueblo habló con claridad”, declaró en un discurso ante sus simpatizantes, luego de centrar su campaña en la promesa de utilizar la riqueza petrolera para mejorar la infraestructura y reducir la pobreza.

Cuba y Guyana establecieron relaciones diplomáticas el 8 de diciembre de 1972 y desde entonces sobresale un intercambio basado en respeto mutuo, el apoyo en la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos y los vínculos en temas como la educación, la salud, la agricultura, el sector biotecnológico y la construcción.