Cuba denuncia retención de medicamento para la epilepsia

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Cuba denunció otro capítulo del bloqueo de Estados Unidos, tras la retención en Cartagena de Indias, Colombia, de dos contenedores con Valproato de Sodio de 500 miligramos en tabletas, un medicamento para la epilepsia.

De acuerdo con una publicación de la empresa Medicuba S.A. en su perfil de Facebook, la carga se encuentra retenida en ese puerto por la naviera alemana Hapag-Lloyd, la cual se niega a entregar el flete alegando el cumplimiento del bloqueo estadounidense.

Medicuba S.A. señaló que privar a la población cubana de este fármaco representa una amenaza directa a la salud pública, pues la epilepsia requiere un tratamiento continuo e ininterrumpido para evitar crisis convulsivas y el deterioro de los pacientes.

Esta retención, reclamó Medicuba S.A, es un acto que atenta directamente contra el derecho a la vida y la salud de miles de personas, incluyendo niños y ancianos.

Desde Medicuba S.A. se exige a Hapag-Lloyd la liberación inmediata de los contenedores y se denuncia ante la comunidad internacional este daño deliberado de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

La empresa reiteró que el bloqueo estadounidense es la mayor barrera para el acceso a medicamentos en la isla.