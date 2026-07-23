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Detecta Aduana cocaína oculta en paquetes de leche

Agencia Cubana de Noticiaspor Agencia Cubana de Noticias
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William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó este miércoles la detección de cocaína oculta en dos paquetes de leche en un envío de carga no comercial procedente del exterior, recepcionado en la Terminal de carga No.4 del Aeropuerto Internacional José Martí.

El directivo destacó en su cuenta oficial en la red social X el trabajo sistémico de la Aduana y del Órgano Antidrogas, así como el oportuno análisis de la información y las técnicas aplicadas que permitieron descubrir el ilícito.

Según Pérez González, la efectividad en el estudio de la información adelantada y el empleo de la técnica canina resultaron determinantes en la detección de la droga.

La Aduana General de la República subrayó que la prevención, detección y enfrentamiento a los ilícitos vinculados a drogas constituye una prioridad en su accionar, para lo cual se destinan recursos humanos y materiales.

Frente a este flagelo, la política de Cuba es de tolerancia cero, y se mantiene la coordinación con los órganos especializados para cerrar filas ante intentos de introducir sustancias prohibidas por la frontera.

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