Reducen costos en el proceso industrial del arroz en Cienfuegos

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El proceso industrial del arroz en la unidad empresarial de base La Paquita, de la provincia de Cienfuegos, reduce costos de hasta un 50 por ciento en relación con otras alternativas de molinado, y beneficia a productores del municipio de Aguada de Pasajeros, con una tradición centenaria de ese cultivo en Cuba.

Gerardo Rodríguez, trabajador vinculado a esa labor, explicó que el secado de una carreta de arroz en instalaciones privadas puede costar entre 50 mil y 60 mil pesos, mientras en La Paquita el servicio ronda los 30 mil pesos, una diferencia de precio muy atractiva para los campesinos de la zona.

Señaló que la instalación introdujo hace unos meses modificaciones técnicas para secar el cereal sin necesidad de introducirlo en la industria , por cuanto esos volúmenes regresan a la carreta tras el proceso y luego pasan al molinado con menor costo.

Añadió que el grano procesado en la unidad sale con mayor calidad, debido al uso de molinos de goma, que minimizan el daño en comparación con otros equipos.

Rodríguez comentó que lleva 30 años vinculado al sector y aunque la nueva modalidad comenzó hace poco, ya muestra resultados positivos y gana aceptación entre los productores.

Afirmó que todavía persiste cierta resistencia al cambio, a pesar de no reportarse pérdida de arroz, ni disminución del rendimiento, porque los volúmenes dentro del proceso industrial mantienen sus parámetros normales.

Por su parte, Jesús García Hernández, director de la unidad, explicó que la instalación también procesa el maíz procedente de un proyecto mexicano desarrollado por las empresas agropecuarias Horquitas de Cienfuegos y Vladimir Ilich Lenin de Matanzas.

García Hernández precisó que la planta molina además150 toneladas (t) de arroz correspondientes a la canasta básica del territorio cienfueguero.

Detalló que el costo de una t de la cosecha húmeda procesada en la unidad asciende a cuatro mil 800 pesos, cifra muy inferior a la de otros enclaves.

El directivo agregó que La Paquita cuenta con 101 trabajadores y se mantiene en actividad gracias al respaldo energético de la red, lo cual evita interrupciones laborales y favorece la estabilidad productiva y salarial del colectivo.

Según dijo, los ingresos de los trabajadores oscilan entre cuatro mil 800 y cinco mil pesos, en correspondencia con su vinculación a la producción.

La experiencia de La Paquita se consolida así como una alternativa más económica y eficiente para el procesamiento del llamado oro blanco en el territorio, con beneficios tanto para la industria como para los productores agrícolas.