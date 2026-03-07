Mantiene servicio Lavandería Unicornio de Cienfuegos 

Compartir en

Los trabajadores de la lavandería Unicornio de la Sucursal Servisa en Cienfuegos adoptan medidas ante la crítica situación energética que atraviesa el país, para garantizar así el servicio de de la lencería perteneciente a los hoteles de la región central que permanecen prestando servicios.

Juan García Ercia, Jefe de Mantenimiento de la entidad perteneciente al sector del Turismo, aseguró a la Radio que continúan responsabilizados con el lavado, secado y planchado de la lencería de los hoteles y restaurantes de esta provincia sureña y de las vecinas Villa Clara y Sancti Spíritus.

Agregó que reajustan la prestación a partir de acumular mayores volúmenes de lencería para así concentrar el proceso y no afectar los índices de eficiencia, consumo de los combustibles y gasto de electricidad.

También reordenan las vacaciones de los trabajadores por la cantidad de días acumulados para que no tengan que afectar su salario por interrupción laboral y tengan garantía monetaria de manera consecutiva.