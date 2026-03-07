Impacta carencia de combustible en servicios telefónicos cienfuegueros

Compartir en

La carencia de combustibles que presenta la isla, resultado de la guerra económica impuesta por el gobierno de Estados Unidos, impacta de manera desfavorable en los servicios de telefonía fija y móvil del territorio sureño.

Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe de Operaciones de la Red en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, especificó que las afectaciones por la inestabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, en ocasiones, alcanza hasta cerca de un ochenta por ciento.

El funcionario aseveró que cuentan con treinta y ocho grupos electrógenos en buen estado técnicos, con la finalidad de autonomía ante los apagones, sin embargo, carecen del indispensable recurso para la estabilización de servicios tradicionales y móviles, incluso en algunas cabeceras municipales.

La empresa sureña de las telecomunicaciones adopta todas medidas en relación al ahorro, según destacó también Orlando Damián García Ruíz, especialista en Telemática en el Grupo de Red de Acceso, pues reorganizaron las responsabilidades de los choferes de carros de combustión.

Los choferes de vehículos considerados «altos consumidores», porque emplean grúas, motores, barrenas, realizan limpieza a los gabinetes y los postes de madera, con la finalidad de evitar incendios, pues de manera negligente queman basura cerca, puntualizó.

Asimismo, potencian la utilización de los carros eléctricos para las al mantenimiento de las redes soterradas y lo relacionado con la actividad de cable, entre otras acciones vitales para el sostenimiento de las prestaciones telefónicas, esclareció.