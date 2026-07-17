Cienfuegos: Alertas en la época de proliferación del Aedes Aegypti

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El sistema de salud en la provincia de Cienfuegos mantiene un seguimiento de las arbovirosis en la época de verano, cuando se incrementa la proliferación del mosquito Aedes Aegypti transmisor de estas enfermedades.

El doctor Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), informó en el programa «El Triángulo de la Confianza», por Radio Ciudad del Mar, que en todas las áreas de salud mantienen activos los protocolos de vigilancia, con énfasis en los grupos más vulnerables como niños y adultos mayores. Asimismo, se realiza un seguimiento a viajeros procedentes de zonas con circulación de estos virus.

El especialista aclaró que «no hay una transmisión generalizada en la provincia», pero sí han identificado pequeños focos en Cumanayagua y Aguada, y las áreas de salud 1, 3, 4 y 5 de la ciudad de Cienfuegos.

Morales Pérez insistió en que ante la aparición de fiebre repentina sin causa aparente, acompañada de malestar general o dolor detrás de los ojos, la población debe acudir de inmediato a los servicios médicos. «El dengue mata si no se trata a tiempo», recordó, y subrayó que la automedicación es un error, porque las complicaciones suelen aparecer entre el cuarto y quinto día, cuando descienden las plaquetas.

En el caso del chikungunya, que afectó a gran parte de la población cubana el pasado año, el galeno señaló que, aunque se estima que deja inmunidad, los niños nacidos después del brote y quienes no se enfermaron siguen siendo vulnerables.

Para cualquier consulta o reporte, la población puede comunicarse con las autoridades sanitarias de su área de salud.

La prevención, una responsabilidad compartida

El vicedirector del CPHEM enfatizó que, si bien la erradicación del mosquito es compleja, es posible reducir su impacto mediante la eliminación de criaderos. «Entre el 70 y el 80 por ciento de los focos se detectan dentro de las viviendas», afirmó. Por ello, llamó a la población a revisar y tapar tanques y recipientes que acumulen agua, así como a mantener patios y centros de trabajo libres de desechos y maleza.

«Sin mosquitos no hay dengue», sentenció el doctor.

La colaboración entre las instituciones de Salud Pública, los Servicios Comunales, Acueducto y Alcantarillado y la ciudadanía resulta clave para contener la propagación en esta temporada de altas temperaturas y lluvias.

– DATOS DE INTERÉS –

¿Qué son las Arbovirosis?

Definición: Son un conjunto de enfermedades virales transmitidas por la picadura de vectores, principalmente mosquitos.

Vector Principal: Mosquitos de diferentes especies, como el Aedes aegypti.

Mecanismo: El mosquito actúa como intermediario, transmitiendo el virus a una persona sana al picarla.

Principales Arbovirosis en Cuba