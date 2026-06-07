Anuncian en Cuba sesiones finales de XXII Congreso de la CTC

Compartir en

Las sesiones finales del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se celebrarán los próximos 26 y 27 de junio, informó el presidente de la Comisión Organizadora del evento, Osnay Colina.

En declaraciones a un noticiario de la televisión local, el dirigente explicó que la cita obrera se desarrollará de forma ajustada a las condiciones actuales del país, con un formato austero y racional que permitirá la participación de delegados e invitados desde las provincias mediante videoconferencia.

Colina señaló que la organización del congreso responde a la necesidad de actuar con coherencia ante las realidades económicas que enfrenta la nación y afirmó que el evento debe reflejar las circunstancias y desafíos del momento.

Destacó, además, la importancia del encuentro no solo para la clase trabajadora cubana, sino también para el presente y el futuro del país.

El dirigente recordó que el proceso congresual comenzó en enero de 2024 y tuvo como escenario principal las estructuras de base del movimiento sindical.

Según explicó, el debate inició en las secciones y burós sindicales y continuó posteriormente en las conferencias municipales y provinciales de la CTC.

Asimismo, incluyó las conferencias de los 15 sindicatos nacionales que integran la organización obrera, así como de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).