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Anuncian en Cuba sesiones finales de XXII Congreso de la CTC

Prensa Latinapor Prensa Latina
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Las sesiones finales del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se celebrarán los próximos 26 y 27 de junio, informó el presidente de la Comisión Organizadora del evento, Osnay Colina.

En declaraciones a un noticiario de la televisión local, el dirigente explicó que la cita obrera se desarrollará de forma ajustada a las condiciones actuales del país, con un formato austero y racional que permitirá la participación de delegados e invitados desde las provincias mediante videoconferencia.

Colina señaló que la organización del congreso responde a la necesidad de actuar con coherencia ante las realidades económicas que enfrenta la nación y afirmó que el evento debe reflejar las circunstancias y desafíos del momento.

Destacó, además, la importancia del encuentro no solo para la clase trabajadora cubana, sino también para el presente y el futuro del país.

El dirigente recordó que el proceso congresual comenzó en enero de 2024 y tuvo como escenario principal las estructuras de base del movimiento sindical.

Según explicó, el debate inició en las secciones y burós sindicales y continuó posteriormente en las conferencias municipales y provinciales de la CTC.

Asimismo, incluyó las conferencias de los 15 sindicatos nacionales que integran la organización obrera, así como de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

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