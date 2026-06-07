Inauguran en Caracas mausoleo en memoria de los 32 combatientes cubanos caídos el 3 de enero

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La memoria de los 32 combatientes cubanos caídos en el cumplimiento del deber, durante los sucesos del pasado 3 de enero en Venezuela, quedó perpetuada con la inauguración de un mausoleo en homenaje a los héroes en el Cementerio General del Sur de Caracas.

Bajo una fina llovizna, integrantes de las misiones de colaboración y diplomáticos acompañados por sus hijos, rindieron honores a los 32 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior, que entregaron sus vidas en la defensa de “esta tierra hermana”.

Como parte del homenaje, el embajador de La Habana en esta capital, Jorge Mayo, y el General de División Raúl Omar Acosta, depositaron una ofrenda floral con las banderas de Cuba y Venezuela, a nombre de la Misión Estatal.

El agregado militar de la embajada cubana en Caracas, coronel Marcos Hernández, evocó los nexos de grandes figuras de la historia de los dos países, Simón Bolívar, José Martí, Narciso López, Cecilio Acosta y los Maceo, quienes forjaron patria y unieron a cubanos y venezolanos “más allá de la proximidad geográfica”.

Hernández rememoró que el 3 de enero el imperialismo estadounidense realizó el criminal y artero ataque contra Venezuela, amparado en la superioridad tecnológica, numérica, el factor sorpresa y una abrumadora capacidad de fuego.

El mármol de este mausoleo guarda sus nombres, pero es el corazón de Cuba y de Venezuela, donde vivirán eternamente por su ejemplo.

Esta acción, denunció, fue muestra del “más absoluto desprecio al derecho internacional”, en la que resultaron secuestrados el presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores, quienes guardan prisión desde hace cinco meses en una cárcel de Nueva York.

En ese sentido, ponderó la resuelta resistencia de los combatientes cubanos y venezolanos, con cuya sangre “regaron el camino sagrado de la independencia” iniciado por los próceres.

Significó que sus ejemplos imperecederos de lealtad a la patria, a la unidad de los pueblos de América Latina y de fidelidad a los más nobles principios del hombre, guían hoy a los que escogieron el camino de entrega al Partido Comunista de Cuba, a Fidel, a Raúl y al legado internacionalista de la Revolución.

El alto oficial de las FAR expresó que, ante el cerco económico, financiero y energético del imperialismo para intentar ahogar a la isla, el ejemplo de los héroes “marca el compromiso de enfrentar los desafíos y peligros actuales” y la decisión de defender la soberanía de la patria “sin importar la magnitud de la amenaza”.

En video, más detalles del acto de inauguración