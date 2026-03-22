Cuba da pasos para llevar energía al pueblo, pese a dificultades

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El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó hoy que ya funcionan Energas Varadero y Boca de Jaruco como parte de los trabajos para restablecer el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) después de su desconexión total.

En varios mensajes en la red social X la entidad gubernamental notificó, además, que se llegó con energía a la Central Termoeléctrica (CTE) de Santa Cruz y a la CTE Carlos Manuel de Céspedes para comenzar el arranque de la unidad 3.

También indicó que se prioriza en cada territorio la formación de microsistemas que garanticen energía para los servicios básicos.

La víspera, el SEN sufrió una nueva desconexión total por la salida de la Unidad 6 de Nuevitas, Camaguey, que provocó un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea, según una información en Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana.

De inmediato se implementó un protocolo para la gradual recuperación del sistema con la activación de microislas, microsistemas para dar energía a centros vitales, hospitales y acueductos, indicó la entidad.

Agregó que el proceso de restauración se dirige desde el Despacho Nacional de Carga, de conjunto con los de cada provincia y las tecnologías que tributan energía al país, y con presencia además de la Unión Cuba Petróleo.

En referencia a los esfuerzos de los trabajadores del sector, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primer ministro, Manuel Marrero, señaló en sus redes sociales que ese proceso tiene lugar en medio de circunstancias muy complejas y destacó que el país cuenta con la capacidad de sus trabajadores eléctricos para superar esa situación.

El también integrante del Buró Político del PCC, Roberto Morales Ojeda, sostuvo en su cuenta en Facebook que las difíciles condiciones en que opera el Sistema Eléctrico Nacional, agudizadas por la falta de combustible producto del cerco energético que nos impone Estados Unidos, propician que pese a los ingentes esfuerzos se produzcan fenómenos de este tipo.

En Cienfuegos

⚠️ A las 8:20am del día 22 de Marzo se encontraba en Subsistema Santa Clara, Cienfuegos y Matanzas donde se estaba generando con la Hidroeléctrica Hanabanilla, Fuell de las provincias dichas, Céspedez 3 con 40mw y los Energás Boca de Jaruco donde nuetra provincia se encontraba en este momento con 50mw en espera de la máquina 3 de CTE Céspedez siguiera subiendo carga para continuar el cierre de los circuitos mas afectados.

👉 Devido a una avería que ocurrió en la sección de la Sub- Estación La Moza a la Hidroeléctrica Hanabanilla ( 2 estructuras en el suelo) esto provocó el deterioro del subsistema provocando las desconecciones de los circuitos que tenÍan servicios.

👉Se continúa trabajando en el restablecimiento del servicio en la medida que las condiciones del sistema lo permita.