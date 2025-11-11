Cuba e India fortalecen nexos de amistad y colaboración

Compartir en

Cuba y la India fortalecieron sus nexos, con el encuentro entre el presidente Miguel Díaz-Canel y una delegación de alto nivel encabezada por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores y Textiles indio, Pabitra Margherita.

El recibimiento, efectuado la víspera en el Palacio de la Revolución (sede del Ejecutivo), el mandatario cubano afirmó que esta visita marcará un hito en el estado de las históricas relaciones binacionales.

Se trata de “la visita de más alto nivel que tenemos de la India desde 2018”, afirmó el jefe de Estado, quien resaltó la voluntad política de ambas naciones de seguir estrechando sus vínculos, cuando se cumplen 65 años de su establecimiento.

Señaló, asimismo, que los lazos que unen a los dos países se basan en la relación que construyó el Comandante en Jefe Fidel Castro con los líderes indios de otras épocas; y que siguió fomentando el General de Ejército Raúl Castro.

Por su parte, Pabitra Margherita expresó que mundo es testigo de la fuerte relación que existe entre Cuba e India, países que –recordó- han estado juntos en tiempos de necesidad.

Aseguró que, hacia el futuro, las relaciones entre Cuba y la India serán de paz, prosperidad, y de futuro.

En el encuentro participaron, además, por la parte cubana, el ministro a.i. de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver; el director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería, Carlos Miguel Pereira; así como otros funcionarios de ese organismo.

En días recientes, India donó un hospital móvil con capacidad para atender a 300 personas, con equipos, medicamentos, alimentos, material gastable y generador de electricidad, el cual será ubicado en el municipio Río Cauto, en Granma, una de las provincias más dañadas, recordó el diario Granma.