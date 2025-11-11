“El nombre de Juana”, de Bellas Artes al Terry en una semana

Compartir en

Del estreno del unipersonal “El nombre de Juana”, el viernes y sábado anteriores en el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, a su puesta en el Tomás Terry solo mediará una semana, pues el viernes 14 y el sábado 15 próximos (3:00 p.m.) la estelar actriz Monse Duany subirá a las tablas del coliseo cienfueguero la obra escrita y dirigida por Osvaldo Doimeadiós.

La comunidad creativa Nave Oficio de Isla, dirigida por Doimeadiós desde su creación en 2019, destacó que no se trata del acostumbrado biopic sobre celebridades, propio del cine, sino una manera de rendir tributo a la artista que fue Neris Amelia Martínez Salazar (Juana Bacallao, 1925-2024).

En su lugar la pieza propone indagar, y al propio tiempo teatralizar, sobre “esa verdad superpuesta en el desfile de anécdotas, personajes y situaciones rocambolescas que inundan su vida bajo el inmortal nombre artístico de Juana Bacallao”.

La puesta teatral supone además el regreso a Cienfuegos de la Duany, triunfadora en el apartado de actuación femenina en la segunda edición del Festival del Monologo Latinoamericano y Premio Terry.

En esa ocasión, año 2014, la actriz residente en Francia subió a las tablas del coliseo de San Carlos y San Luis la pieza “Las lágrimas no hacen ruido al caer”, del desaparecido dramaturgo cubano Alberto Pedro.