La inclusión y sensibilidad, garantías de un mundo mejor

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La Biblioteca Provincial Roberto García Valdés acogió una actividad cultural para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down y el Día Internacional de la Poesía, auspiciada por el programa Aprendiendo a crecer, de Cáritas Cienfuegos.

Entre juegos de participación, cantos, bailes y un espectáculo de marionetas transcurrió el encuentro, donde los protagonistas estuvieron acompañados por sus familiares y varios miembros de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual.

«Es una gran oportunidad para estrechar lazos de trabajo y promover algunos libros que atesora nuestro centro, además de conversar acerca de la necesaria inclusión social, por eso nos reunimos anualmente en esta fecha», declaró el especialista en bibliotecología Alexis Sarría Gascón.

Significó la importancia de que la sociedad gane en cultura y de eliminar tabúes, pues cada persona tiene su potencial más allá de los padecimientos y ellos pueden desarrollarse en artes como las manualidades y labores de otras áreas, pero nunca sentirse excluidos.

Susana Sabina, coordinadora del programa Aprendiendo a Crecer, de Cáritas Cienfuegos, agradeció el apoyo de la biblioteca en nombre del proyecto y sus benefactores, ya que todos vivieron una mañana divertida e instructiva.

Desde 2011, tras una proclamación de la Organización de Naciones Unidas, se celebra cada 21 de marzo el Día Mundial del Síndrome de Down, con vistas a defender su acceso a los programas de intervención temprana y enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, vitales para el desarrollo de la persona.