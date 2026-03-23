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Cienfuegos / Economía

Cienfuegos promueve cultura del reciclaje en campaña nacional «Cuba Recicla»

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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La provincia de Cienfuegos se suma a la campaña nacional “Cuba Recicla”, impulsada por el Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) del Ministerio de Industrias. El objetivo: promover la gestión responsable de desechos reciclables , fortalecer la economía circular y el cuidado del entorno.

Lesyán Mckenn Tavío, director de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, destacó que la iniciativa involucra a ciudadanos, empresas, cooperativas, mipymes y trabajadores por cuenta propia en la clasificación y entrega de renglones reutilizables.

Concursos, festivales y actividades comunitarias ponen a escuelas y barrios como protagonistas, mientras proyectos como “Reciclamos por el planeta” y “Reciclo Mi Barrio” acercan el reciclaje a escuelas y asentamientos, para incentivar la participación de niños, adolescentes y jóvenes en la separación de residuos y brindar facilidades a la población para contribuir al reciclaje desde sus hogares y consejos populares, sin necesidad de acudir a los puntos fijos o casas de compra.

La campaña también prevé ecoeventos en balnearios e instalar puntos limpios en espacios públicos y ferias agropecuarias.

Según datos oficiales, el GER recuperó el pasado año más de 70 mil toneladas de residuos, convertidos en ingresos para el país.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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