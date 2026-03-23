Cienfuegos promueve cultura del reciclaje en campaña nacional «Cuba Recicla»

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La provincia de Cienfuegos se suma a la campaña nacional “Cuba Recicla”, impulsada por el Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) del Ministerio de Industrias. El objetivo: promover la gestión responsable de desechos reciclables , fortalecer la economía circular y el cuidado del entorno.

Lesyán Mckenn Tavío, director de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, destacó que la iniciativa involucra a ciudadanos, empresas, cooperativas, mipymes y trabajadores por cuenta propia en la clasificación y entrega de renglones reutilizables.

Concursos, festivales y actividades comunitarias ponen a escuelas y barrios como protagonistas, mientras proyectos como “Reciclamos por el planeta” y “Reciclo Mi Barrio” acercan el reciclaje a escuelas y asentamientos, para incentivar la participación de niños, adolescentes y jóvenes en la separación de residuos y brindar facilidades a la población para contribuir al reciclaje desde sus hogares y consejos populares, sin necesidad de acudir a los puntos fijos o casas de compra.

La campaña también prevé ecoeventos en balnearios e instalar puntos limpios en espacios públicos y ferias agropecuarias.

Según datos oficiales, el GER recuperó el pasado año más de 70 mil toneladas de residuos, convertidos en ingresos para el país.