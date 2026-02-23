Mantienen ofertas de adiestramiento en casa cienfueguera de orientación a la mujer y la familia

Compartir en

Con 14 ofertas la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia del municipio de Cienfuegos mantiene sus programas de cursos de adiestramiento, a pesar de la situación por la que atraviesa el país y el territorio, afectado por el déficit energético.

Yarisbel Franco Bueno, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la Perla del Sur, explicó que actualmente ofrecen la posibilidad en especialidades coml Barbería , Tránsito, Cajero, Inocuidad alimentaria, Dependiente, Calidad de los Servicios, Secretaria Ejecutiva, Marketing, Corte y Costura, Gestión de Ventas, Elementos de Administración, Inglés, fotografía y Peluquería.

Las matrículas se mantienen abiertas en la propia Casa, también sede de la FMC, situada en el Prado cienfueguero, entre San Fernando y San Carlos, a la que pueden acudir de lunes a viernes, en el horario de la mañana para solicitar el aprendizaje de esos oficios.

Para efectuar la inscripción, cualquier miembro de la familia interesado, mayor de 18 años, debe presentar sus documentos personales y pagar mensualmente un importe ínfimo en moneda nacional, según la duración de las clases.

Esos cursos de adiestramiento son una posibilidad que brinda y avala la organización femenina, con los colaboradores de las Casas, para incrementar la capacitación y mejorar su funcionamiento a través de espacios que propician bienestar y facilitan fuentes de empleo.

Para el Noticiero Estelar fue un reporte de la periodista Marcia Silva Llano.