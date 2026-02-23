🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Priorizan servicios en Banco de Crédito y Comercio de Cienfuegos 

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Habilita BANDEC-Cienfuegos cuenta donativa para Pinar del Río
Compartir en

El Banco de Crédito y Comercio, de Cienfuegos, prioriza servicios a partir de la reorganización implementada desde el ocho de febrero último, luego del recrudecimiento de la guerra económica impuesta al país.

Anay Terry Tejeda, jefa del Departamento de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial de Bandec, especificó que el pago a jubilados, que concluye hoy, mantiene los beneficios tradicionales durante la primera etapa del proceso.

Terry Tejeda acotó que tienen ventajas en la entrada a las sucursales los clientes que realizarán depósitos, tanto personas naturales como jurídicas, y quienes lleven a cabo operaciones de divisas, pues resulta de valor para las transacciones internacionales.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Dialogan sobre prioridades para el desarrollo económico en 2023 juristas de Cienfuegos

📹 Dialogan sobre prioridades para el desarrollo económico en 2023 juristas de Cienfuegos

Servicios notariales de la Consultoría Internacional en Cienfuegos

🎧 Servicios notariales de la Consultoría Internacional en Cienfuegos

Polémica venta de sellos de timbre en Cienfuegos

Mantiene Correos Cienfuegos venta de sellos físicos timbrados para documentos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *