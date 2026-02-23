Priorizan servicios en Banco de Crédito y Comercio de Cienfuegos 

Compartir en

El Banco de Crédito y Comercio, de Cienfuegos, prioriza servicios a partir de la reorganización implementada desde el ocho de febrero último, luego del recrudecimiento de la guerra económica impuesta al país.

Anay Terry Tejeda, jefa del Departamento de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial de Bandec, especificó que el pago a jubilados, que concluye hoy, mantiene los beneficios tradicionales durante la primera etapa del proceso.

Terry Tejeda acotó que tienen ventajas en la entrada a las sucursales los clientes que realizarán depósitos, tanto personas naturales como jurídicas, y quienes lleven a cabo operaciones de divisas, pues resulta de valor para las transacciones internacionales.